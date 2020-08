Patru polițiști din Timiș, depistați cu coronavirus Alerta la Poliția Timiș – mai mulți angajați au fost depistați cu coronavirus. In urma testarilor un ofițer și trei agenți de la Poliția Rutiera au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID 19. Aceștia sunt asimptomatici și sunt in izolare. Au fost declanșate mai multe anchete epidemiologice. Articolul Patru polițiști din Timiș, depistați cu coronavirus a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

