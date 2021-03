Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Național pentru Sanatate Publica a precizat ca cele patru cazuri provin din randul persoanelor de peste 70 de ani, cu comorbiditați, in special afecțiuni cardiovasculare. Pe 23 februarie, doctorul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, a anunțat ca 446 de persoane…

- O localitate din Botoșani inregistreaza o rata de infectare cu Covid de peste 10 la mia de locuitori. Havarna, o comuna cu 4.569 de locuitori din judetul Botosani, a raportat miercuri cinci noi cazuri de infectare cu coronavirus. Comuna se afla in carantina. Potrivit datelor transmise de Directia de…

- Tulpina britanica de coronavirus nu este mai nociva insa este mult mai contagioasa decat varianta inițiala. Simptomele specifice acestei mutații sunt foarte asemanatoare cu cele ale variantei simple de Covid-19. Cele mai frecvente simptome in randul cetațenilor britanici infectați cu noua tulpina sunt…

- Bilanțul pandemiei transmis, joi, de autoritațile prahovene anunța ca in ultimele 24 de ore nu a mai fost inregistrat niciun deces asociat Covid. "De la inceputul epidemiei și pana in prezent, la nivelul județului Prahova, 25.472 de persoane au fost confirmate ca fiind infectate cu virusul…

- Grupul pentru Comunicare Strategica a anuntat peste 4.800 de cazuri noi COVID-19 in 24 de ore la circa 32.000 de teste. De asemenea, 96 de persoane infectate cu coronavirus au murit. In Romania au fost...

- In ultimele 24 de ore s-au pozitivat 21% din testele efectuate, bilanțul zilnic indicand 5.009 de noi cazuri de infectare cu coronavirus. In prezent in secțiile ATI se afla internați 1.252 de pacienți cu patologie Covid-19. Pana astazi, 22 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 598.792…

- Conform datelor oferite de Institutul National de Sanatate Publica, pana ieri, 14 decembrie, pe teritoriul judetului Iasi au fost confirmate 23.819 cazuri cu persoane infectate cu Covid-19, cu 67 de cazuri in plus fata de ziua precedenta cand s-au inregistrat 217 de infectari in 24 de ore. De asemenea,…

- DSP Buzau a raportat, miercuri, peste 60 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, in județul Buzau, dar și trei decese. Este vorba despre trei femei de 55, 62 și 70 de ani. Daca pacientele de 62 și 70 de ani sufereau de mai multe boli, a treia, in varsta de 55 de ani, nu avea comorbiditați cunoscute.…