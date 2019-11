Stiri pe aceeasi tema

- Un scandal intre mai multe persoane a avut loc, duminica seara, in fata unei sectii de votare din judetul Dolj, conflictul fiind aplanat de politistul care asigura paza sectiei respective, anunța news.ro.Citește și: Nicolae Badalau il ataca dur pe Rareș Bogdan:’Cum ti se face din nou foame,…

- Saptesprezece persoane au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit la scurt timp dupa ce a decolat in estul Republicii Congo, informeaza duminica dpa, Reuters si AFP. Avionul ce apartinea companiei private congoleze Busy Bee s-a prabusit peste un cartier populat din orasul Goma, in estul…

- Trei politisti au fost ucisi intr-un atentat cu bomba vineri noapte impotriva unei sectii de politie in Columbia, in timp ce mii de persoane s-au adunat pentru noi proteste si jafuri sporadice au avut loc in capitala Bogota, informeaza sambata Reuters.

- O regiune intinsa din estul Japoniei, lovita de inundatii si alunecari de teren in urma trecerii taifunului Hagibis in urma cu doua saptamani, se pregatea vineri pentru un nou episod de ploi torentiale, zeci de mii de persoane din regiunile invecinate Tokyo fiind vizate de avertizari de evacuare,…

- Cel putin trei persoane au murit in urma intemperiilor produse in ultimele zile in sudul Frantei, a anuntat joi Ministerul de Interne de la Paris, citat de cotidianul Le Figaro, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Un mare scandal sta sa BUBUIE in PNL: favorit de pe lista cu miniștri din cabinetul…

- Cel putin zece civili, printre care un copil, au fost ucisi dupa ce o camioneta in care fusese plasat explozibil a sarit in aer langa un autobuz ce transporta recruti ai armatei afgane, in provincia Nangarhar din estul Afganistanului, a anuntat luni un oficial afgan, informeaza dpa si Reuters potrivit…

- Zece persoane au murit si alte 16 au fost ranite dupa ce soferul unui camion a pierdut controlul volanului si a intrat duminica intr-o multime de oameni intr-o piata traditionala din sudul Chinei, a anuntat politia, potrivit Reuters, scrie Agerpres. Camionul cobora pe o panta cand soferul a pierdut…

- Cel puțin patru persoane au murit, iar alte 13 au fost grav ranite dupa ce mai multe dispozitive explozibile au fost detonate pe un drum in sud-estul Turciei, au informat joi autoritațile locale, relateaza site-ul agenției Reuters preluat de mediafax.Autoritațile au informat ca sunt de parere…