- Presedintele Klaus Iohannis a aprobat patru propuneri de numiri in functia de ambasador. Ovidiu Raetchi, presedintele Centrului Euro-Atlantic de Rezilienta, urmeaza sa mearga ca ambasador in Japonia, iar in Regatul Arabiei Saudite, Sebastian Mitrache, anunța Ministerul de Externe. In Portugalia a fost…

- Doua romance care locuiau in blocul din Valencia unde joi seara a izbucnit un puternic incendi u sunt de negasit, conform administratorului cladirii. Doua romance, mama și fiica, date disparute dupa uriașul incendiu care a mistuit un bloc in Valencia, spun administratorii imobilului. Reprezentantii…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Portugalia ca Institutul pentru Mare si Atmosfera (IPMA) a emis un cod rosu de agitatie maritima, in perioada 23 – 24 februarie 2024, pentru Zona Centrala si de Nord a Portugaliei…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) atenționeaza cetatenii romanii care se afla sau urmeaza sa calatoreasca in Portugalia ca in urmatoarele doua zile, 23 si 24 februarie, a fost emis de catre autoritatile din aceasta tara un cod rosu de agitatie maritima, pentru zonele centrala si de nord ale tarii

- „In data de 23 decembrie 2023, Ministerul Afacerilor Interne a ajuns la un acord politic impreuna cu ministerele omologe din Austria și Bulgaria privind extinderea Spațiului Schengen cu Romania și Bulgaria și aplicarea acquis-ului comunitar Schengen in Romania și Bulgaria la frontierele aeriene și maritime…

- Ambasadorul Franței in Azerbaidjan Anne Boyon a fost chemat la Ministerul Afacerilor Externe. Ministerul a declarat intr-o declarație ca a ambasadorului Franței i-a fost exprimat un protest pentru acțiunile a doi angajați ai ambasadei Franței care erau incompatibile cu statutul lor diplomatic și contrare…

- Valoarea Transhumanței, ca ocupație tradiționala și ca mijloc de pastrare a identitații culturale, a fost recunoscuta ca patrimoniu cultural imaterial al umanitații, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al Romaniei. Decizia a fost luata la cea de-a 18-a reuniune a Comitetului Interguvernamental…