Stiri pe aceeasi tema

- In mai multe zone din Turcia este iadul pe pamant! Dupa doua zile de incendii devastatoare, flacarile s-au extins pana la hotelurile de pe coasta. De data aceasta, autoritațile iau in calcul și o mana criminala, nu doar temperaturile extreme, relateaza Realitatea PLUS.Incendiile au provocat pagube uriașe…

- Turcia se confrunta cu incendii de proporții, fiind semnalate mai mult de 60 de focare in 17 provincii care au ieșire la Marea Egee și Marea Mediterana. Trei persoane au fost gasite decedate in urma unui incendiu forestier masiv din sudul Turciei, a anuntat Agentia turca pentru situatii de urgenta (AFAD),…

