Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul artist Post Malone va deveni tata pentru prima data. Rapperul, in varsta de 26 de ani, a facut primele declarații despre bucuria pe care o simte. El nu a dezvaluit cine este mama copilului.Post Malone va deveni tata pentru prima data și a facut primele declarații despre acest moment important…

- Adolescența este o perioada delicata, in care tinerii se confrunta cu schimbari neașteptate la nivel psihic și fizic. Aceste transformari pot da batai de cap atat copiilor, cat și familiei, deoarece pot degenera intr-o avalanșa de consecințe. Instabilitate emoționala, probleme de concentrare, rezultate…

- Dani Oțil a luat pe toata lumea prin surprindere in aceasta dimineața, dupa ce a facut o serie de dezvaluiri intime și destul de picante despre casnicia cu Gabriela Prisacariu. Iata cum s-a schimbat viața prezentatorului TV de cand formeaza o relație cu frumoasa blondina!

- Prezentatoarea PRO TV i-a oferit lui Mihai Morar amanunte vizavi de partenerul ei, tatal Almei, fetița lor, și de ce a ales sa aiba un copil cu el. Amalia Enache, 44 de ani, este una dintre cele mai iubite și apreciate prezentatoare din Romania. Are o fetița, Alma, pe care o are cu partenerul ei, despre…

- Animale care traiesc in padure sunt foarte multe, insa prezența acestora depinde in mare parte de zona geografica și de altitudinea la care padurile se situeaza. In Romania, padurile inca mai reprezinta un mediu prielnic pentru viața salbatica, in ciuda faptului ca habitatul animalelor este adesea amenințat.Descopera…

- Jucariile fac parte din viața copiilor și a parinților deopotriva. Inca din primele luni de viața bebelușul va avea cele mai pufoase obiecte din pluș, accesorii pentru somn cu sunete muzicale și tot felul de lucruri menite sa-l linișteasca. Cu cat va trece timpul și cel mic va crește, cu atat interesul…

- Aveti o stare de apatie, lipsa de randament in activitatea de zi cu zi sau chiar insomnii? Ar putea fi efectul in plan psihic al razboiului care produce drame de nedescris la doar cateva sute de kilometri distanta de noi. Vestile negative care curg in rafala, imaginile cu impact puternic asupra creierului…

- Psiholog Roxana Rusu, Arcadia: Se observa tot mai des in cabinetul de psihologie solicitari din partea familiilor cu copii mici. Acestia evidentiaza in primul rand intarzierea in dezvoltarea limbajului, atentie scazuta sau absenta reactiilor in sarcini sau jocuri specifice varstei, manifestari de nervozitate,…