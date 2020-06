Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetul Marmatiei au depistat și reținut doi tineri din Algeria, care au incercat sa intre ilegal in Romania din Ucraina. Cele doua persoane au fost predate autoritatilor de frontiera ucrainene in baza acordului de readmisie, in vederea continuarii cercetarilor.…

- 13 cetateni sirieni au fost prinsi de politistii timișeni cand incercau sa iasa ilegal din Romania. Migrantii, cu varste cuprinse intre 9 și 40 de ani, erau calauziti de un cetatean turc, potrivit Mediafax.Politistii de frontiera din Timiș au gasit in Craiovat un camion condus de un cetatean…

- CARAȘ-SEVERIN – In aceasta perioada in care tot mai mulți carașeni se inghesuie la coada la șomajul tehnic, in Caraș-Severin au fost prinși muncind trei cetațeni ucrainieni! Lasand la o parte orice urma de ironie, cei trei, cu varste intre 35 și 56 de ani, munceau in construcții fara sa aiba toate forme…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Sighetu Marmației au descoperit in urma acțiunilor desfașurate in zona de frontiera peste 20.000 pachete cu țigari de proveniența ucraineana, in valoare totala de aproximativ 236.000 lei. Politistii de frontiera din…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Sighetu Marmației au descoperit și confiscat la „frontiera verde” aproximativ 40.000 pachete cu țigari de proveniența ucraineana, in valoare totala de peste 458.900 lei, marfa ce urma sa ajunga pe piața neagra de…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Husi au depistat un barbat cu cetatenie R.Moldova care a traversat raul Prut inot, cu intentia de a ajunge in Bucuresti, pentru a-si cauta un loc de munca. La sfarsitul saptamanii trecute, politisti de frontiera din cadrul Sectorului…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Siret in cooperare cu autoritatile de frontiera din Ucraina au depistat trei cetateni straini, doi din Egipt si unul din Yemen, care intentionau sa treaca ilegal frontiera in Romania din Ucraina.Ieri, 31 martie a.c., la nivelul Sectorului…

- Polițiștii de frontiera de la Sectorul Siret au descoperit doi cetațeni din Egipt și un altul din Yemen, dupa ce au intrat ilegal in Romania din Ucraina. Cei trei au fost prinși ieri, in jurul orei 23.30, la Vașcauți-Mușenița. Egiptenii au 24, respectiv, 28 de ani, iar yemenitul este in virsta de 44…