Pompierii din cadrul Inspectoratul pentru Situații de Urgența Arad au intervenit marți dupa-amiaza la patri solicitari privind incendii de vegetație uscata. La un incendiu care a cuprins un lan de grau in zona localitații Șofronea s-a deplasat o autospeciala de stingere cu apa și spuma incadrata cu patru subofițeri. La incendiul care a cuprins baloți […]