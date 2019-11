Stiri pe aceeasi tema

- CS Magura Cisnadie a fost invinsa de formatia spaniola Rocasa Gran Canaria, cu scorul de 28-24 (11-10), duminica, la Telde, in prima mansa a turului al treilea al Cupei EHF la handbal feminin. Magura a avut un debut catastrofal si a fost condusa cu 7-1 si 8-2, dar apoi si-a revenit si…

- CSM Corona Brasov a facut un pas catre grupele Cupei EHF la handbal feminin, dupa ce a invins-o pe CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud cu scorul de 27-25 (13-15), sambata, in deplasare, in prima mansa a turului al treilea al competitiei. Corona a jucat mai bine in primele zece minute ale partidei,…

- CSM Gloria Bistrita a fost învinsa, sâmbata, pe teren propriu, cu scorul de 27-25, dupa ce a condus la pauza cu 15-13, de formatia Corona Brasov, în prima mansa a turului al treilea al Cupei EHF la handbal feminin. Returul va avea loc peste o saptamâna, scrie News.ro.Cele…

- Tragerea la sorți a meciurilor din turul 3 preliminar al Cupei EHF, la feminin, a adus fața in fața patru dueluri intre echipe din aceeași țara. Intre acestea, și disputa romaneasca dintre Gloria Bistrița și Corona Brașov. Debutanta intr-o cupa europeana, echipa pregatita de Horațiu Pașca a fost singura…

- ​Echipele Corona Brașov și Magura Cisnadie s-au calificat, sâmbata, în turul al treilea al Cupei EHF, în timp ce SCM Craiova s-a impus în prima manșa a dublei din turul al doilea.Chiar daca a pierdut în manșa retur, în deplasare (33-32), Corona Brașov s-a…

- Etapa a șaptea din preliminariile EURO 2020 se incheie astazi cu meciurile din Grupele D, F și J. Ziua de preliminarii este deschisa cu infruntarea dintre Georgia și Irlanda, de la ora 16:00. Romania joaca in deplasare, in Insulele Feroe, iar un meci important pentru „tricolori” este și Norvegia -…

- CSM Oradea si-a propus sa remonteze diferenta de trei goluri la care a pierdut in Spania si sa faca pasul in grupele LEN Champions League. cu spaniolii de la CN Terrassa. In tur a fost 10-7 pentru gruparea spaniola. Pentru a obține calificarea in grupele Ligii Campionilor, vicecampioana Romaniei…

- CFR Cluj a avut ghinion la tragerea la sorți de astazi din Europa League. Ardelenii vor da piept cu Lazio Roma (Italia), Celtic Glasgow (Scoția) și Rennes (Franța), intr-una dintre cele mai echilibrate grupe din competiție. Prima etapa din faza grupelor este programata pe 19 septembrie, in timp ce…