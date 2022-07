Aceasta hotarare incheie o procedura judiciara lansata in 2012 de catre actionari Tepco Este pentru prima oara cand conducatori ai grupului sunt gasiti vinovati de catastrofa nucleara de la Fukushima Daiichi, care a avut loc in urma unui cutremur care a provocat un tsunami urias. Tepco, operatorul centralei, este vizat de numeroase proceduri judiciare, inclusiv ale unor locuitori care au fost nevoiti sa evacueze regiunea din cauza radiatiilor, si care traiesc in conditii ingrozitoare. In 2019, trei fosti conducatori Tepco au fost inculpati penal, in urma unor plangeri ale unor persoane evacuate…