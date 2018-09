Stiri pe aceeasi tema

- Lumea teatrului din Romania a pierdut un actor valoros. Rudy Rosenfeld a murit la varsta de 77 de ani. Regretatul artist a dat viața mai multor personaje de-a lungul carierei sale, iar rolul din “Tanti Florica” in care a jucat alaturi de Florin Calinescu a fost unul de excepție. Anunțul vine la doar…

- In perioada 21 august – 16 septembrie va avea loc cea de-a VI-a ediție a evenimentului „Cinema in aer liber”. Cele mai bune filme lansate anul acesta, dar și o retrospectiva de filme romanești vor putea fi urmarite timp de patru saptamani pe Insula Artelor din Parcul Titan. Accesul pentru public este…

- 20 de filme vor fi proiectate in aer liber, intre 21 august – 16 septembrie pentru spectatorii bucureșteni Primaria Sectorului 3 organizeaza, in perioada 21 august – 16 septembrie, cea de-a VI-a ediție a evenimentului „Cinema in aer liber”. Cele mai bune filme lansate anul acesta, dar și o retrospectiva…

- In perioada 24-29 iulie, peste 3.300 de timișoreni s-au bucurat de proiecții la standarde europene ale unora dintre cele mai apreciate filme de pe batranul continent, in Parcul Rozelor. Au fost proiectate filme precum „Cu drag, van Gogh” (Hugh Welchman, Dorota Kobiela), nominalizat la Oscar…

- Nae Caranfil, Radu Jude, Alexandru si Ada Solomon, Radu Muntean si Dan Perjovschi se numara printre cele aproximativ 300 de personalitati care cer, intr-o petitie, anularea prevederilor Ordonantei de Urgenta 76/2018, ce vizeaza concursurile de proiecte culturale si proiecte cinematografice.Cererea…

- Stiu ca si el e cu alta, iar faptul ca la un moment dat mi-a spus ca nu e chiar fericit mi-a zgandarit si mai tare orgoliul si dorul de el. Relatia noastra s-a nascut moarta din start. Din cauza distantei. Ne-am cunoscut pe net si o vreme doar ne-am zgandarit reciproc, pentru ca el era in…

- O spun cercetatorii vestiti de la universitati precum Oxford sau creatori de aplicatii din toata lumea care si-au dat intalnire zilele acestea la Cluj. Proiectele dezbatute: de la inovatii in neurostiinte, pana la drone inteligente, care detecteaza bolile in agricultura, survoland norii, ne vor schimba…