Patru filme de Oscar pe care le poți vedea la Cinema Ateneu Pentru saptamana 31 mai-6 iunie 2021, Cinema Ateneu anunța șapte titluri de film, printre care patru titluri care s-au remarcat la Premiile Oscar. Caștigatorul Oscarului pentru cel mai bun lungmetraj international, Another round / Inca un rand este o comedie cu aburi de alcool. Patru barbați decid sa probeze o teorie a unui psiholog norvegian, conform careia, o stare de ebrietate modesta ne-ar deschide ochii catre lumea din jurul nostru, diminuandu-ne problemele și dezvoltandu-ne creativitatea. Anterior, productia daneza a obținut un premiu BAFTA la categoria cel mai bun film intr-o alta limba… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai sincer interviu al lui Horațiu Malaele. Marele actor și regizor a aceptat rolul de invitat, chiar la el acasa, in podcastul fiului sau, Bogdan Malaele. A urmat o serie de confesiuni și invațaturi catre fiu și confesiuni ale tatalui. ”Horațiu Malaele este un om pe care il cunosc de foarte mult…

- Cele mai bune filme despre viața lui Isus Hristos! A inceput Saptamana Mare iar televiziunile au pregatit producții care reamintesc de Patimile Mantuitorului. Sarificiul lui Dumnezeu pana la Invierea sa este o tema cinematografica cautata in Saptamana Mare. Poate cea mai populara pelicula, preluata…

- Peste doar cateva zile se vor afla caștigatorii celei de-a 93-a ediție a Premiilor Oscar , cel mai prestigios eveniment din industria cinematografica globala. Premiile Academiei Americane de Film vor fi acordate in cadrul unei ceremonii organizate in condiții speciale, din cauza contextului global aparte.…

- Ambasadorii la Bucuresti ai statelor Belarus, Palestina și Maroc, și consilieri economici ai ambasadelor Olandei și Federației Ruse au vizitat miercuri Centrul Eparhial de la Roman. Oaspetii au fost primiti de Arhiepiscopul Ioachim. In mesajele transmise cu prilejul vizitei, oficialii au fost…

- Sambata, 13 martie 2021, de la ora 18.00, la Cinematograful de arta „București” va fi reproiectat filmul „La Belle Epoque”, cu Daniel Auteuil, Guillaume Canet, DoriaTillier, Fanny Ardant și Pierre Arditi in rolurile principale, in regia lui Nicolas Bedos. CITEȘTE ȘI: Percheziții in Pitești și Mioveni…

- In ciuda trecutului infracțional al agresorului, autoritațile romane se declara surprinse de gestul violent comis de acesta, lucru recunoscut chiar astazi, in conferința de presa susținuta la sediul Poliției Onești, acolo unde au fost prezentate concluziile la cald in urma verificarilor efectuate de…