Patru elevi din Galați, la spital, din cauza unei lămpi cu ultraviolete Cei patru copii au 10 ani si sunt colegi de clasa la o scoala din Galati. Ei s-au plans marti seara parintilor de usturimi oculare, iar miercuri dimineata au ajuns la spital. Medicii sustin ca iritatia s-ar fi produs de la o lampa cu ultraviolete folosita in sala de clasa, relateaza Adevarul.

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

