- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunța trimiterea in judecata a celor doi invinuiți de șantajarea unui barbat din Grigoriopol, in februarie 2023, de la care au pretins 200.000 euro. Mai exact, cei doi l-au rapit pe barbat in timp ce acesta se afla atunci…

- Urmare a unui dosar penal trimis in judecata, Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunța tragerea la raspundere penala a unui barbat și a unei companii pentru evaziune fiscala de aproape 19.000.000 lei. Totul au avut loc pe parcursul a patru luni, in 2011,…

- Fondatorul companiei „Bismobil Kitchen,” un director operațional, precum și doi agenți comerciali ai companiei – trimiși pe banca acuzațiilor, in dosarul escrocheriei de aproape 40 milioane lei Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunța trimiterea in judecata…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunța ca a terminat urmaririi penala in dosarul penal de invinuire pentru pregatirea dezordinilor in masa a celor șapte barbați reținuți in ziua de sambata, 11 martie curent.

- Un barbat in varsta de 40 de ani din Chișinau, administrator al unei intreprinderi din țara, a fost trimis pe banca acuzaților pentru evaziune fiscala de peste 3,7 milioane lei ca urmare a exportarii miezului de nuca și a nucilor in coaja. Astfel, potrivit unui comunicat emis de Procuratura pentru Combaterea…

- Fostul șef de stat, Igor Dodon, soția acestuia, Galina Dodon, și un medic de familie, vor ajunge pe banca acuzaților, fiind acuzați de fals in acte in cazul certificatului medical, in baza caruia Igor Dodon ar fi dorit sa paraseasca Republica Moldova. Anunțul a fost facut de Procuratura Anticorupție.