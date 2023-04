Stiri pe aceeasi tema

- Si-au adus aminte de certurile mai vechi si s-au luat la bataie. S-a intamplat sambata noaptea pe o terasa din Piata Unirii. La data de 22 aprilie, in jurul orei 22:00, polițiștii Secției 1 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca la o terasa din Piața Unirii a avut loc un scandal intre ...…

- La data de 22.04.2023, in jurul orei 22:00, polițiștii Secției 1 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca la o terasa din Piața Unirii a avut loc un scandal intre mai multe persoane. La fața locului s-au deplasat doua echipaje de poliție și un echipaj de jandarmi, care au identificat persoanele…

- Patru barbați au fost arestați, iar o femeie este in arest la domiciliu dupa ce au batut o alta persoana, pe o strada din Timișoara, pana cand victima a decedat.Parchetul de pe langa Tribunalul Timiș a transmis, luni, ca a fost dispusa punerea in mișcare a acțiunii penale fața de cinci inculpați…

- Motorul unui tramvai nou, realizat de compania din Turcia Bozankaya, a luat foc in mers, miercuri seara, in timp ce garnitura se afla pe traseu. Nicio persoana nu a fost ranita, pompierii intervenind pentru a stinge incendiul. Pompierii au stabilit ca incendiul a pornit de la sistemul de franare.Incendiul…

- Cearta dintre doi baieți din Constanța s-a terminat cu dosare penale, dupa ce un tatal unuia dintre copii și inca un barbat l-au batut pe celalalt copil, in varsta de 13 ani. Parintele victimei a sesizat Poliția. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Un tanar cu dizabilitați, aflat in scaun cu rotile, a fost batut crunt de un grup de barbați pe o strada in Roman, județul Neamț, conform StirileProTV. Tanarul, de 25 de ani, aflat in scaun cu rotile, era in fața primariei, impreuna cu un verișor și un prieten. In imaginile suprinse de camerele de supraveghere…

- Incepand de astazi, 17 februarie, timp de trei zile, vor avea loc evenimentele prilejuite de deschiderea anului cultural al Timișoarei. Vor fi 130 de evenimente in weekend, organizate in 32 de locatii. Punctul central va avea loc, astazi, la ora 20.00, in Piata Unirii, cand comisarul european Adina…

- Conflictul violent a avut loc la Spitalul Universitar Central din Oviedo (HUCA), provincia Asturias, pe 19 ianuarie, și a fost nevoie și de intervenția forțelor de ordine pentu a-i desparți pe scandalagii.