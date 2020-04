Stiri pe aceeasi tema

- Patru barbați au fost reținuți dupa ce mai mulți oameni ai legii au fost agresați verbal de oameni din oraș pentru ca au legitimat un biciclist beat. Polițiștii au dat și trei amenzi, in valoare de 9.000 de lei.Potrivit IPJ Hunedoara, patru dintre barbații conduși la sediul Poliției Hunedoara…

- Poliția Romana a reacționat vineri, dupa ce tot mai mulți cetațeni s-au plans in ultimele zile ca organele de ordine au facut abuz de amenzi, in contextul starii de urgența decretate in Romania in urma cu mai bine de o luna. Georgian Dragan, purtatorul de cuvant al Poliției Romane, a respins categoric…

- Comisarul de politie Georgian Dragan din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR) a facut, vineri seara, mai multe precizari in legatura cu sanctiunile aplicate de politisti.

- Politistii din Zlatna au organizat o acțiune pentru creșterea climatului de siguranța publica din oraș și localitațile rurale arondate. Au fost aplicate 22 de sanctiuni contravenționale și au fost identificați 5 autori de infracțiuni. Potrivit IPJ Alba, la data de 7 martie 2020, politistii din Zlatna…

- Polițiștii din Blaj au organizat o actiune cu efective suplimentare in municipiu și pe raza localitaților rurale arondate. Au fost legitimate 236 de persoane, controlate 215 autovehicule, aplicate 154 de amenzi și reținute 13 permise de conducere. La data de 06 februarie 2020, Politia Municipiului…

- Politistii rutieri au dat, in urma unui control in trafic facut in noaptea de vineri spre sambata, pe principalele artere din Bucuresti, 63 de amenzi in valoare de peste 28.000 de lei, si au retinut 13 permise de conducere, cele mai multe de la soferi bauti sau care nu au respectat culoarea rosie…

- Politistii timiseni au actionat pe raza orașelor Deta, Ciacova, Jimbolia și Sannicolau Mare, la finalul saptamanii care s-a incheiat. Au aplicat amenzi in valoare de peste 120.000 lei. In data de 19 ianuarie, polițiștii Serviciului Rutier, impreuna cu cei de la Ordine Publica au acționat pentru prevenirea…