Stiri pe aceeasi tema

- Patru din cei 20 de barbați care au batut doi jurnalisti si un activist de mediu in timp ce filmau un documentar despre taierea ilegala a padurilor din judetul Suceava au fost retinuti, vineri noapte, anunța IPJ Suceava, intr-un comunicat. Ei sunt cercetati pentru ”lovire sau alte violente” si ”purtare…

- Patru dintre persoanele care au participat la agresarea unui activist de mediu și a doi jurnalisti intr-o padure din Suceava au fost retinute pentru 24 de ore. Agresorii au varste cuprinse intre 24 si 44 de ani și sunt cercetati pentru "lovire sau alte violente" si "purtare abuziva".

- Ancheta de amploare in Romania dupa ce un activist de mediu si doi jurnaliști au fost batuti crunt in județul Suceava. S-a intamplat in timp ce acestia filmau un reportaj despre taierile ilegale de paduri.

- Doi jurnalisti si un activist de mediu, care filmau un documentar despre taierile ilegale de paduri din Romania, au fost batuti de aproximativ 20 de persoane intr-o padure din Suceava. ”Regizorul si jurnalistul Mihai Dragolea, care filma un documentar international despre taierile ilegale de paduri…

- Un jurnalist care filma un documentar despre taierile ilegale de lemn din Suceava a fost batut, alaturi de un coleg și un activist de mediu, de un grup de 20 de indivizi, care i-au atacat cu bate și topoare. Cei trei au ajuns la spital, iar aparatura le-a fost distrusa. Potrivit Greenpeace Romania,…

- Doi barbati din judetul Dolj, care ar fi inlesnit practicarea prostitutiei de catre doua tinere, in orasul Corabia, au fost retinuti de politisti in urma unor perchezitii domiciliare, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Olt, intr-un comunicat transmis vineri AGERPRES, potrivit Agerpres.…

- Doi barbati din judetul Dolj, care ar fi inlesnit practicarea prostitutiei de catre doua tinere, in orasul Corabia, au fost retinuti de politisti in urma unor perchezitii domiciliare, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Olt, intr-un comunicat transmis vineri. Perchezitiile au…

- Zece barbati au fost retinuti in urma unui scandal care a avut loc, miercuri, in orasul Mizil si in timpul caruia au fost folosite obiecte contondente, dar si o arma neletala, informeaza, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Prahova. Potrivit sursei citate, doua grupuri de persoane au avut un…