- Al treilea echipaj de astronauti lansat de SpaceX spre Statia Spatiala Internationala (ISS) a revenit in siguranta pe Terra vineri dimineata, amerizand in Golful Mexic in largul Floridei la finalul unei misiuni stiintifice de sase luni pe avanpostul orbital, care a cuprins experimente precum cultivarea…

- Al treilea echipaj de astronauti lansat de SpaceX pentru NASA in cadrul unei misiuni stiintifice de sase luni pe Statia Spatiala Internationala (ISS) a parasit joi dimineata avanpostul orbital pentru a incepe coborarea inapoi pe Pamant, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Compania lui Elon Musk, SpaceX, a lansat miercuri un nou echipaj catre Statia Spatiala Internationala (ISS), in cadrul unui zbor pentru NASA, din echipaj facand parte un medic devenit astronaut si un geolog specializat in alunecari de teren martiene, informeaza Reuters.

- SpaceX a trimis patru astronauți catre Stația Spațiala Internaționala, ca parte a programului Commercial Crew derulat cu NASA, iar booster-ul rachetei s-a intors cu brio pe Terra, pentru a patra oara. SpaceX a avut o cadența ridicata de lansari reușite, cum nu a mai avut pana acum nicio entitate spațiala.…

- Patru turisti spatiali, aflati in prima misiune privata pe Statia Spatiala Internationala (ISS), au parasit luni avanpostul orbital si se pregatesc sa revina pe Pamant. Revenirea pe Terra a fost amanata de cateva ori din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, conform companiei private de turism…

- Trei oameni de afaceri și un fost astronaut au decolat vineri la bordul unei rachete SpaceX, in prima misiune exclusiv privata catre Stația Spațiala Internaționala, unde vor ramane pentru o saptamana, potrivit AFP.

- O racheta a companiei SpaceX va decola, astazi, cu 4 astronauți aprobați de NASA. Aceasta va deveni prima echipa privata lansata catre Stația Spațiala Internaționala (ISS), o noua etapa a zborurilor comerciale in spațiu, scrie Reuters.

- ​Un astronaut american și doi cosmonauți ruși au revenit cu bine pe Terra, in Kazahstan, la bordul unei capsule Soyuz. Americanul Mark Vande Hei a stat 355 de zile pe ISS și a revenit pe planeta unde aproape toate cooperarile ștințifice intre Rusia și Occident s-au rupt.