- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, plangere penala impotriva unei inșelatorii online realizata cu ajutorul tehnicii Deepfake Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a depus luni o plangere penala pentru o tentativa de Deepfake, prin care se incearca pacalirea romanilor, a anuntat luni ministerul.…

- Alfred Simonis, președintele PSD Timiș ii acuza pe liberali ca folosesc Poșta Romana: „Batranii au primit pensiile cu un pliant cu PNL”. PSD Timis a anuntat ca face plangere penala pe numele presedintelui PNL Timis, Alin Nica, a directorului Regionalei de Posta Timisoara, Adrian Lulciuc, si a presedintelui…

- Arestat preventiv, Cornel Dinicu a formulat o plangere penala in urma incendiului de la Ferma Dacilor. Avocatul lui sustine ca intre reprezentantii pensiunii de la Tohani si compania de electricitate a existat o corespondenta bogata, insa documentele au disparut in incendiu. „Domnul Dinicu a formulat…

- Fostul ministru USR al Fondurilor Europene Cristian Ghinea a mers, joi, la DNA, unde a depus plangere pentru achiziția de BMW-uri pentru Ministerul de Interne, cerand redeschiderea dosarului și retrimiterea acestuia la Parchetul European. Ghinea a depus o plangere penala cu privire la clasarea dosarului…

- Fostul premier Florin Cițu a fost audiat, miercuri dimineața, de procurorii DNA in dosarul vaccinurilor, in care este acuzat de complicitate la abuz in serviciu in legatura cu achiziția de vaccinuri anti-COVID, prejudiciul fiind estimat la peste 1 miliard de euro. Fostul prim-ministru liberal a stat…

- Curtea de Apel Iași a decis, luni, sa trimita spre rejudecare decizie de prelungire a arestarii preventive a lui Dumitru Buzatu, președintele suspendat al Consiliului Județean Vaslui. Decizia Curții de Apel este definitiva. Minuta instanței: „In baza art. 4251 alin.7 pct.2 lit. b) Cod procedura penala…

- Unul dintre suspectii in cazul uciderii omului de afaceri din Sibiu Adrian Kreiner a fost prins, joi seara, informatia fiind confirmata de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Sibiu. Doi dintre cei care au participat efectiv la comiterea faptei si femeia implicata in dosar au fugit din tara in seara…

- Andrew si Tristan Tate au cerut ridicarea controlului judiciar pentru a putea parasi țara, dar magistrații au respins cererea. Frații Tate sunt judecati pentru trafic de persoane si viol, cu interdictia de a parasi Capitala si judetul Ilfov. „Respinge cererea inculpatilor Tate III Emory Andrew si Tate…