Formatia Rapid a invins, sambata seara, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa FC Voluntari, intr-un meci din etapa a noua a Superligii.

- Gabriel Tamaș (38 de ani) a implinit 20 de ani de la primul sau meci in prima liga. Pe vremea cand era legitimat la Dinamo, fundașul a intrat pe teren in minutul 79, al meciului cu Ceahlaul, scor 2-0, in locul lui Dan Alexa. Fundașul a fost integralist, sambata, in meciul cu CS Mioveni, 0-0, in etapa…

- FCV Farul a obtinut cea de-a treia victorie din acest sezon al Superligii la fotbal: 2-1 (0-1) cu FC Voluntari, intr-o partida disputata pe stadionul „Central” al Academiei Hagi de la Ovidiu, contand pentru etapa a sasea. Oaspetii au deschis scorul in minutul 24, prin Matricardi, dupa o lovitura de…

- Farul Constanta a intalnit in aceasta seara FC Voluntari pe teren propriu, in etapa a sasea a Superligii, iar, dupa trei egaluri consecutive, "marinariildquo; au obtinut din nou victoria in campionat.Partida s a incheiat cu scorul de 2 1 in favoarea gazdelor, dupa ce echipa ilfoveana a condus la pauza.Au…

- In etapa a sasea a Superligii, Farul Constanta va juca pe teren propriu cu FC Voluntari.Meciul e programat luni, 22 august, de la ora 19.30, pe arena principala a Complexului Academiei Hagi, de la Ovidiu.In clasament, Farul care e neinvinsa, avand doua vicorii si trei egaluri se afla pe locul cinci,…

- FC Botoșani s-a impus la limita in deplasarea de la FC Voluntari, scor 1-0. Mihai Teja, (43 de ani) antrenorul moldovenilor, a analizat prestația echipei sale dupa al doilea succes consecutiv al sezonului. Teja și-a laudat elevii pentru victoria in fața ilfovenilor și a anunțat ca mai așteapta transferuri…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat cel mai bun 11 al primei runde din acest sezon competițional. Printre cei unsprezece jucatori nominalizați de LPF sunt și doi fotbaliști de la FC Argeș. Este vorba de Iasmin Latovlevici și Dorian Bertrand. Iasmin Latovlevici (FC Arges / 36 de ani) – A consumat…