Patronul firmei de dezinsecție, reținut după tragedia din Timișoara Procurorii l-au reținut, marți dimineața, pe patronul firmei care a efectuat deratizarile in doua blocuri de locuințe din Timișoara, anunța Europa Fm. Un bebelus de doar noua zile, un copil de trei ani si mama acestuia din urma, au decedat la spitale, dupa ce in blocul in care locuiau a fost facuta o dezinsectie si o deratizare de catre o firma care nu a anuntat locatarii de actiune, inainte ca aceasta sa aiba loc. Alți 12 adulți și 8 copii sunt spitalizați. In jur de 30 de locatari ai unui al doilea bloc de locuințe din oraș au fost evacuați, luni seara, de autoritați. … Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol si foto: gorj-domino.ro

