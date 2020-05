Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta ajunsa la final in dosarul penal deschis in urma tragediei petrecute la Timișoara, in blocul de pe strada Miorița numarul 8. Patronul firmei care a facut dezinsecția a fost trimis in judecata pentru trafic de produse sau substanțe toxice in forma continuata, ucidere din culpa și vatamare corporala…

- Lucian Boncu, liderul unei grupari de interlopi din Timișoara, a fost pus sub acuzare, astazi, de procurorii DIICOT, intr-un dosar in care este cercetat ca ar fi planificat asasinarea unui jurnalist.

- Deputații PSD Dorel Caprar, Florin Tripa si Luminita Jivan, precum și senatorul social-democrat Ioan Chisalita, impreuna cu mai multi sefi de la DRDP Timisoara au fost trimisi, ieri, in judecata, in...

- CARANSEBEȘ – Testele de care managerul spitalului, Adrian Cican, vorbea in aceasta dimineața, pentru doi angajați ai supermarketului din cartierul Pipirig și din centrul orașului Oțelu Roșu, au ieșit pozitive! Cei doi depistați pozitiv sunt soț și soție, amandoi din Oțelu Roșu, barbatul lucrand la Lidl…

- Aflata la doar o ora de mers fața de Timișoara, o comuna din județul nostru are, in continuare, ulițe de pamant in loc de strazi asfaltate. The post Record pentru un primar din Timiș: nici o strada asfaltata in 24 de ani de cand conduce comuna! appeared first on Renasterea banateana .

- O tanara a fost trimisa in judecata de procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Timis pentru savarsirea infractiunilor de furt, efectuarea de operatiuni financiare in mod repetat fraudulos in forma continuata si acces ilegal la un sistem informatic in forma continuata, dupa ce i-a furat cardul…

- O poveste care a cutremurat Timișoara. O tanara in varsta de 21 de ani se plimba liniștita, in toamna anului trecut, impreuna cu o prietena in parcul Catedralei Mitropolitane a Banatului. In jurul orei 19, fata a fost acostata de un individ care dupa cateva schimburi de replici a lovit-o cu bestialitate…