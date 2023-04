Stiri pe aceeasi tema

- Jean Sasu se afla pe primele pagini ale ziarelor, dupa ce a fost injunghiat de un client pe terasa cafenelei, chiar dupa-amiaza. Dupa toate cele intamplate, nu toata lumea știe cine este patronul Nuba din București, de fapt. Barbatul a absolvit Facultatea de Drept. Iata cine este Jean Sasu, de fapt!

- Pentru cei pregatiți sa cheltuie pentru o noapte in club tot atat cat ar cheltui majoritatea oamenilor pentru o mașina la mana a doua, așa incepe orice vacanța la mare.Impreuna cu asociații sai, Jean Sasu a construit un adevarat imperiu pentru OAMENII care vor sa fie siguri ca cei din jurul lor știu…

- Noi informații despre atacul care a avut loc astazi in București, in care patronul unui restaurant din zona de nord a Capitalei a fost injunghiat de un client. Agresorul este cautat și acum de poliția din București, dupa ce a reușit sa fuga. A fost surprins de mai multe camere de supraveghere montate…

- Individul care l-a injunghiat joi dupa-amiaza pe patronul Nuba a fugit imediat dupa atacul sangeros. Imaginile de pe camerele de supraveghere surprind momentele de dupa atac, atunci cand barbatul fuge.Reamintim faptul ca Jean Sasu, unul dintre patronii localului de fițe din București, a fost injunghiat…

- Patronul unui local de fițe din București a fost injunghiat, joi dupa-amiaza, de un client. Potrivit surselor, atacatorul s-a ridicat de la masa și, aparent fara motiv, l-a ințepat in zona fesiera pe unul dintre patronii de la Nuba, Jean Sasu, dupa care a fugit. „Astazi, 20 aprilie 2023, in jurul orei…

- Unul dintre patronii restaurantului Nuba din București a fost injunghiat, joi, de un client. Atacatorul a fugit de la locul faptei și este cautat de polițiști. Acel client s-a ridicat de la masa și l-a injunghiat in zona fesiera pe Jean Sasu, unul dintre patronii restaurantului Nuba. Politia il cauta…

- Un barbat a fost ranit prin impuscare pe o strada din municipiul Iasi, fiind deschisa o ancheta pentru tentativa de omor.Barbatul a fost transportat la spital., informeaza IPJ Iasi . Oficial de la IPJ Iasi Ieri, 01 februarie a.c., in jurul orei 21.30, politistii Sectiei nr. 1 Politie Iasi au fost sesizati…

- Ziua scandalurilor la Blaj: Doi tineri in varsta de 20 de ani au fost reținuți. Batai in fața unui supermarket și pe strada Ziua scandalurilor la Blaj: doi tineri, ambii in varsta de 20 de ani, au fost reținuți dupa ce au fost implicați in doua agresiuni. La data de 23 ianuarie 2023, polițiștii de…