- Marți seara, patronii stației GPL din Crevedia au fost audiați de procurori. Din primele informații, se pare ca au fost deschise patru dosare penale. Patronii stației GPL din Crevedia au fost audiați de procurori Marți seara, patronii stației GPL din Crevedia au fost audiați de procurori. Știre in curs…

- La mai bine de o saptamana dupa tragedia de la Crevedia, edilul poreclit "nu știu nimic"continua sa se ascunda de presa, in timp ce subordonații sai susțin ca presa "nu-i lasa sa-și faca treaba". Luni dupa-amiaza, patronii stației ilegale de gaz transmit ca vor sa ii ajute pe sinistrați. Astazi la…

- Exploziile și incendiul de la Crevedia au lasat in urma multa durere și teama. Localnicilor li s-a permis dupa mai bine de o saptamana sa se intoarca in case, unde și-au vazut munca de o viața facuta scrum."Sunt afectat psihic va dati seama. Pierderea pentru mine e aceasta bogatie culturala pe care…

- Patronii stației GPL din Crevedia au trimis o scrisoare Primariei din localitate. Aceștia au transmis faptul ca vor sa ajute victimele care au fost ranite in exploziile puternice care au avut loc in urma cu cateva zile. Iata ce au scris ei in scrisoarea catre primarul din Crevedia!

- Misterul exploziei de la Crevedia se adancește. Care sunt obiectele ciudate gasite de anchetatori in sediul statiei GPL din Crevedia. Patronii trebuie sa dea explicatii in privința acestora, mai ales ca aceștia susțin ca acolo nu era decat o parcare pentru șoferii firmei. Ce au descoperit anchetatorii…

- „Fac un apel și cer tuturor instituțiilor implicate sa aplice legea cu strictețe și oriunde este nevoie sa ia masuri ferme. Acești patroni care iau sute de milioane de euro, provocand tragedii de proporții, nu au ce cauta in mediul de afaceri din Romania. Trebuie sa schimam legea, sa raspunda penal.…

- Au trecut doua zile de la tragedia din Crevedia, acolo unde, in urma a trei explozii care au avut loc la o stație GPL, doua persoane au murit și alte 58 au fost grav ranite. In cursul zilei de azi, Ionuț Doldurea, unul dintre proprietarii stației GPL unde au avut loc deflagrațiile, a facut noi declarații…

- La data de 26.08.2023, in jurul orei 18.50, politiștii din DB au fost sesizați, prin S.N.U.A.U 112, cu privire la faptul ca, la o stație GPL din comuna Crevedia, pe DN 1 A, a avut loc o explozie.In urmatoarele ore au avut loc o serie de explozii soldate cu decesul a trei persoane și ranirea grava…