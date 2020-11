Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii celor mai mari sali de fitness din Timisoara s-au unit si le-au solicitat reprezentantilor autoritatilor locale care se ocupa de gestionarea crizei COVID-19 o intalnire, nemultumiti de masura inchiderii salilor de sport. "Argumentele pentru inchiderea salilor de fitness sunt…

- Fosta conducere a fabricii de contoare AEM, una dintre putinele fabrici din Romania comunista care a supravietuit dupa Revolutie, odata cu privatizarea, este acuzata de o frauda de zeci de milioane de euro, produsa in dauna actionarilor majoritari ai companiei.

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, joi, la Timisoara, ca de saptamana viitoare, in baza unei ordonante de urgenta care este in pregatire, cazurile usoare si medii de infectari cu SARS-CoV-2, precum si cele asimptomatice, vor putea ramane acasa, sub monitorizarea medicilor de familie, cazurile…

- Șeful secției de Boli Infecțioase a Spitalului “Victor Babeș” din Timișoara, Virgil Musta, avertizeaza ca nu mai exista locuri la Terapie Intensiva iar daca o persoana face o forma severa de COVID-19 nu va mai putea fi tratata. Acesta spune ca este important ca lumea sa nu se imbolnaveasca. "Accentuez…

- Potrivit unui mesaj al medicului Virgil Musta distribuit de Spitalul „Victor Babes” din Timisoara, prevenția este deosebit de importanta. „Accentuez de fiecare data, important e sa nu ne imbolnavim. Cand ne-am imbolnavit, la ora actuala, s-ar putea ca peste o zi – doua, sa fii bolnav, sa ai nevoie de…

- CARAȘ-SEVERIN – Numarul carașenilor infectați de la debutul crizei a ajuns sa depașeasca 400 de cazuri, iar cel al deceselor a crescut la 25! Direcția de Sanatate Publica Caraș-Severin a transmis astazi un numar total de 416 cazuri, din care 46 sunt cazuri noi, confirmate sambata și duminica. De asemenea,…

- La Moșnița Noua, localitate de langa Timișoara, sunt opt cazuri de COVID-19. Persoanele sunt izolate la domiciliu. Pana astazi, la Moșnița Noua au fost depistate opt persoane infectate cu COVID-19. Conform primarului din localitate, Florin Bucur, toate cele opt persoane sunt in carantina la domiciliu.…