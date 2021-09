Stiri pe aceeasi tema

- La Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș Timișoara au ajuns pacienți in stare grava, cu COVID-19, pretinzand ca sunt vaccinați, dar cu certificate false de imunizare.Vina le aparține medicilor de familie care accepta contra unor sume de bani sa emita adeverințe fictive de vaccinare, spun infecționiștii.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a acuzat duminica, la Focsani, ca „forte externe” intervin in cadrul alegerilor interne din PNL pentru a influenta alegerea presedintelui partidului. ”Le atrag atentia celor din exteriorul PNL care isi baga coada, de doua luni, in democratia interna, care folosesc instrumente…

- Conducerea Aeroportului Heathrow a cerut oficialilor Marii Britanii sa deschida calatoriile pentru pasagerii vaccinati. Heathrow din Londra era inainte de pandemie cel mai aglomerat aeroport din Europa, iar pierderile din aceasta perioada sunt greu de suportat. Reprezentanții aeroportului…

- Primaria Craiova a semnat, astazi, contractul cu firma poloneza Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz SA pentru furnizarea celor 17 tramvaie noi destinate transportului in comun din municipiu. Producatorul a fost decis dupa o licitatie demarata in ianuarie 2019 de catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice…

- Vaccinul CoronaVac, produs de compania chineza Sinovac, ar putea sta in spatele mutației coronavirusului care a dus la apariția in America de Sud a variantei botezate Lamba, arata un studiu preliminar realizat de cercetatori din Chile, potrivit Digi24 . Noua linie SARS-CoV-2 descrisa drept C.37 a fost…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 703 vaccinuri: 12 Moderna, 12 AstraZeneca, 229 Johnson&Johnson și 450 Pfizer Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat șapte vaccinuri, iar in cadrul etapei a II-a s-a administrat un numar de 21 vaccinuri. De asemenea,…

- Topul județelor cu cea mai mare rata de vaccinare, peste media naționala de 25%:Bucuresti - 43,8% din populația eligibila (peste 12 ani)Cluj - 40,4%Sibiu - 34%Brasov - 32,1%Timis - 31%Constanta - 30,7%Județele cu cea mai mica rata de vaccinare:Covasna - 17,5%Bacau - 16,7%Giurgiu - 16,2%Botosani - 16,1%Suceava…

- Catalin Drula a vorbit, luni seara, la Digi 24, despre un nou sistem de taxare, care va fi aplicat doar pentru autovehiculele care depasesc 7,5 tone, precum camioanele, TIR-uri si autocare. ”In aproape toata Europa, in 23 din 27 de state membre, se taxeaza folosirea retelelor de drumuri nationale, de…