Patronii de restaurante din Grecia au decis, marti, sa faca o greva de 24 de ore, in urma inaspririi controalelor si majorarea amenzilor in caz de nerespectare a noilor restrictii. Mesajul „Kliston" (-inchis in limba greaca nr.-) a fost afișat la intrarea in restaurantele din centrul Atenei si din alte orase ale Greciei. Patronii au […]