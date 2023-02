Patronii Dedeman au cumpărat 1.500 de hectare de teren agricol în sudul țării Sudul țarii pare sa fi devenit in ultima vreme locul unde au loc tot mai multe tranzacții importante cu terenuri agricole. Ultima pe lista este cea realizata de frații Paval, patronii Dedeman, care au cumparat 1.500 hectare de teren agricol de la Kamparo Investment, subsidiara locala a celui mai mare manager de terenuri agricole din lume și unul din cei mai mari proprietari de terenuri din Romania. Tranzacția a vizat un schimb de parți sociale in valoare de 9,58 de milioane de euro, derulat prin intermediul companiei de investiții PIF Industrial, potrivit unor surse Profit.ro . Terenurile se afla… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

