Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente avertizează asupra unei crize din cauza creşterii taxei clawback şi a epidemiei din China Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania (PRIMER) sustine ca, in prima jumatate a acestui an, se va produce o criza a produselor fabricate in tara noastra din cauza cresterii taxei clawback si a „exploziei” pretului materiilor prime fabricate in China, ca urmare a epidemiei provocate de coronavirus, potrivit unui comunicat de presa al organizatiei, preluat de Agerpres. PRIMER solicita partidelor politice parlamentare sa trateze „cu responsabilitate” gasirea unei solutii pentru oprirea cresterii taxei clawback in contextul majorarii preturilor la materiile prime utilizate… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Solicitam Guvernului Orban sa isi asume raspunderea si sa abroge imediat OUG 77/2011, totodata sa implice serviciile statului roman pentru urmarirea si stoparea fenomenului disparitiei medicamentelor