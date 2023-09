Stiri pe aceeasi tema

- Noua percheziții domiciliare și doua mandate de aducere au fost puse in executare, in județele Vrancea și Bacau, intr-un dosar penal de evaziune fiscala in forma continuata. Potrivit stiripesurse.ro, un barbat și o femeie sunt cercetați de polițiștii din Capitala pentru evaziune fiscala in forma continuata…

- Conform DNA, Seceleanu Lidia Simona, notar public, este suspectata de luare de mita, fals intelectual, comis in forma simpla si continuata 6 fapte , instigare la fals material in inscrisuri oficiale, instigare la uz de fals si abuz in serviciu, daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru…

- Primarul din Corbeanca a fost trimis in judecata, de DNA, fiind acuzat ca ar fi luat mita peste 3,5 milioane euro pentru a rezolva favorabil cereri de restituire a unor terenuri din Corbeanca. Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a primarului comunei Corbeanca,…

- Polițiștii au efectuat, joi dimineața, 15 perchezitii in judetul Gorj, intr-un dosar de evaziune fiscala in care sunt vizate trei firme de pompe funebre, informeaza Poliția Romana.In urma cercetarilor, polițiștii au stabilit ca reprezentanții celor trei societați comerciale din județul Gorj, care au…

- Polițiștii gorjeni efectueaza joi, 22 iunie 2023, 15 percheziții domiciliare, la sediile sociale, punctele de lucru și domiciliile administratorilor a trei societați comerciale, in cadrul unui dosar penal de evaziune fiscala.

- Polițiștii din Gorj fac joi dimineața 15 percheziții la sediile sociale, la punctele de lucru și la domiciliile administratorilor a trei firme din domeniul pompelor funebre intr-un dosar de evaziune fiscala.Potrivit IPJ Gorj, din cercetari s-a stabilit ca reprezentanții celor trei firme din județul…