- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) efectueaza cercetari care o vizeaza pe patroana unei agentii de turism din Crimeea, peninsula ucraineana anexata de Rusia in 2014, pentru ca a pus la dispozitia autoritatilor ruse autobuzele cu care au fost deportati peste 1.000 de copii din teritoriile aflate…

- Rusia s-a aparat luni impotriva avalansei de critici la adresa exercitarii presedintiei Consiliului de Securitate al ONU in luna aprilie, dand asigurari ca nu va abuza de aceasta pozitie, transmite AFP. „Rusia nu abuzeaza de prerogativele presedintiei. Exista, pe de o parte, pozitia nationala si, pe…

- O persoana a fost gasita vinovata pentru complotul de asasinare a șefului serviciilor de informații Kirilo Budanov, a ministrului apararii Oleksii Reznikov și a unui activist ucrainean popular, a anunțat Serviciul de Securitate al Ucrainei, citat de Kyiv Independent. Acuzatul este din Luganskul ocupat…

- Cei doi ruși, in varsta de 44 și 28 de ani, au vrut sa vanda informații despre „localizarea instalațiilor Ministerului rus al Apararii” in schimbul unei „recompense financiare”, susține Serviciul Federal de Securitate (FSB), care precizeaza ca „scurgerea in strainatate a informațiilor ar putea afecta…

- Generalul David Petraeus, fost director al Agentiei Centrale de Informatii (CIA), a declarat pentru CNN ca el crede ca trupele ucrainene vor fi capabile sa impinga și mai mult inapoi forțele ruse in aceasta vara, in funcție de strategia pe care o vor adopta și de aprovizionarea cu arme. Pentru a reuși,…

- Ucraina a naționalizat firmele oligarhului rus Oleg Deripaska in valoare de peste 250 de milioane de euro. Deripaska „conducea intreprinderi prin structuri comerciale controlate” in incercarea de „a-și ascunde relația cu activele ucrainene”, a declarat Serviciul de Securitate al Ucrainei. #Ukraine nationalized…

- Serviciul de securitate ucrainean (SBU) a anunțat joi ca a arestat un locotenent colonel din randurile sale care este suspectat de „inalta tradare” pentru ca spionat in favoarea Rusiei, relateaza Reuters . El este acuzat ca a trimis date secrete unor intermediari ruși prin e-mail și o aplicație de mesagerie.…

- Serviciul de securitate ucrainean (SBU) a anuntat joi ca a arestat un locotenent-colonel din randurile sale pe care il acuza de "inalta tradare" si a publicat o fotografie cu pachete de bani care ar fi fost gasite la domiciliul sau. Dupa ce zilele acestea presedintele Zelenski si guvernul sau au procedat…