Patriotism local. Un antreprenor român produce covrigei la moldoveni și chipsuri la bulgari Costurile mari de producție, dar și problemele cu forța de munca ii determina pe antreprenorii romani sa treaca peste granițe pentru a putea sa-și desfașoare activitatea. Un om de afaceri galațean a ajuns sa produca covrigei la moldoveni și chipsuri din orez la bulgari, pe care mai apoi le vinde in Romania. Cum la noi devine tot mai greu sa produci ceva, antreprenorii romani au inceput sa se orienteze care incotro pentru a putea sa reziste pe piața. Constantin Dumitriu, fondatorul companiei Full Solutions All Inclusive, cu activitate in sectorul distribuției și producției de alimente, spune ca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O cooperativa de producatori romani de catina ecologica ii roaga pe inspectorii ANAF sa vina cat mai repede in control. Nu de alta, dar au de recuperat de la stat o suma importanta de bani din diferența de TVA, ceea ce pentru o cooperativa de dimensiuni medii conteaza foarte mult. ‘’Cum putem sa facem…

- Cel mai probabil, ar fi necesara o singura oprire pentru realimentare, in vestul sau nordul Europei, iar in total zborul ar putea dura circa 10 ore. In noiembrie 2003, sub guvernul Adrian Nastase, compania aeriana de stat Tarom a renuntat la aceste rute transoceanice. ”Compania aeriana HiSky a parcurs…

- Porcurorii DIICOT, impreuna cu ofiteri de poliție judiciara din cadrul IGPR si structurile coordonate pun in aplicare 29 mandate de percheziție domiciliara in București și județele Ilfov, Argeș, Dambovița, Constanta, Buzau și Brasov, in vederea destructurarii unei retele specializate in trafic de…

- Amdaris, companie de origine britanica ce ofera servicii de dezvoltare software , suport dedicat gestionarii produselor web și consultanța strategica, va inaugura cel de-al doilea sediu național la București, devenind cea de-a șaptea locație globala a firmei tech . In afara Marii Britanii, compania…

- Ministrul de Interne - Lucian Bode a discutat cu omologul bulgar - Ivan Demerdzhiev despre coordonarea demersurilor privind aderarea la Spațiul Schengen. Au fost convenite masuri pentru consolidarea cooperarii la frontiera privind migrația ilegala, transmite Ministerul Afacerilor Interne.In marja Conferinței…

- Republica Moldova este atacata hibrid in contextul razboiului din Ucraina, a declarat joi, 18 mai, seful Guvernului de la Chisinau, Dorin Recean, la Forumul de Securitate din regiunea Marii Negre si Balcani, organizat la Bucuresti. „Republica Moldova este atacata hibrid.La Chisinau inca nu cad rachete,…

- Compania japoneza Tamura Corporation anunta infiintarea unei noi fabrici de productie in Romania, in Fetesti-Gara, Ialomita. Fabrica va produce incarcatoare de baterii pentru sculele electrice in cadrul Diviziei de Componente Electronice. Investitia este de 6 milioane euro. Inceperea productiei comerciale…

- Interes crescut si in acest an pentru Premiile industriei regionale de IT & Outsourcing, care vor fi oferite in cadrul Galei PIN AWARDS 2023, pe 11 mai, la Centrul de evenimente Agora. Peste 200 de antreprenori locali si reprezentanti ai companiilor multinationale din domeniu si-au anuntat participarea…