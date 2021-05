Stiri pe aceeasi tema

- „Pe de o parte, numarul de cazuri care sunt in spital este mare si sunt cazuri mult mai grave, cu o evolutie rapid spre deteriorare. Pe de alta pare, sunt foarte multi pacienti si nu vorbim de un membru al familiei, ci familii intregi. Primim telefoane, sunt cel putin 4-5 familii pe zi care solicita…

- Dezastruoase si pline de mizerie, asa arata cladirile cunoscute ca "portile orasului". Acestea sunt unele dintre cele mai reprezentative constructii arhitecturale din Capitala, dar cu care nu ne mai putem mandri, intrucat sugereaza, mai degraba, nepasare.

- Beatrice Mahler, managerul Institutului Marius Nasta din Capitala, a avertizat ca numarul cazurilor grave care ajung in spitale este din ce in ce mai mare, iar infectarile sunt, de fapt, mult mai multe decat cifrele oficiale. Medicul spune ca din ce in ce mai mulți romani se testeaza cu teste rapide…

- Premierul Florin Citu a declarat marti ca, in prezent, nu se discuta despre carantinarea municipiului Bucuresti, dupa ce rata de infectare a trecut de 6 la mia de locuitori, subliniind ca nici scolile nu se vor inchide. "Le spun bucurestenilor sa ignore scenariile si sa astepte deciziile. Aceasta…

- Deputatul PNL Nelu Tataru, fost ministru al Sanatații, a vorbit luni seara,la B1 TV, despre posibila carantinare a Bucureștiului. Tataru se declara convins ca nici in acest moment autoritațile nu cunosc ”realitatea din teren” in Capitala și spune ca soluția cea mai buna este cea a respectarii regulilor…

- Emilian Imbri, fostul manager al Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Capitala, este de parere ca pandemia de COVID-19 va dura și in 2022. Mai mult, acesta este convins ca municipiul București va ajunge sa se inchida din cauza numarului mare de cazuri. Emilian Imbri a facut previziuni…

- Persoanele din centrele sociale din București se afla printre cele mai vulnerabile categorii sociale, mai ales in perioada de pandemie. Daca altadata, un acoperiș deasupra capului și o masa calda era poate mai mult decat suficient sa poata supraviețui, astazi, aceștia au nevoie și de protecție impotriva…

- Rudele pacienților de la Institutul Matei Balș din Capitala, acolo unde a avut loc incendiul din 29 ianuare in urma caruia 4 persoane și-au pierdut viața, sunt așteptate, astazi, in fața anchetatorilor pentru a da detalii despre bolnavii internați in spital.De altfel, se pare ca anchetaorii se bazeaza…