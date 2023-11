Stiri pe aceeasi tema

- Capitanul nationalei de fotbal a Romaniei, Nicolae Stanciu, a fost esential pentru victoria echipei Damac FC cu Al Khaleej, 2-1 in deplasare, sambata, in etapa a opta a campionatului Arabiei Saudite, cu pase de gol la ambele reusite ale oaspetilor, informeaza Agerpres.Echipa antrenata de Cosmin Contra…

- Sorana se impune in meciul cu Claire Liu (23 de ani, 83 WTA) și se califica in optimi la turneul de la Ningbo! Scorul a fost 7-5, 4-6, 6-3, partida fiind una destul de lunga, cu care nu ne obișnuiește Sorana, de 2 ore și 51 de minute! In optimi, numarul 26 mondial o va intalni pe caștigatoarea meciului…

- Bayern Munchen a invins-o pe Manchester United cu scorul de 4-3, miercuri seara, pe Allianz Arena, in derby-ul primei etape din grupele Ligii Campionilor la fotbal, potrivit agerpres.ro. Bavarezii au obtinut victoria la limita, dupa un final incandescent, cu trei goluri marcate, dintre care doua de…

- Echipa franceza Metz, antrenata de tehnicianul roman Laszlo Boloni, a invins sambata seara, in deplasare, scor 1-0, formatia RC Lens, anunța news.ro.Metz a deschis scorul pe Stade Bollaert-Delelis, prin Joel Asoro, in minutul 37. Lens a marcat prin Elye Wahi, in minutul 65, dar arbitrul asistent…

- Atacantul roman Liviu Antal a marcat ambele goluri ale formatiei Zalgiris Vilnius, invingatoare cu scorul de 2-0 in deplasare cu DFK Dainava, duminica, in etapa a 27-a a campionatului de fotbal al Lituaniei, potrivit Agerpres.Antal a punctat in minutele 67 si 73, dupa ce fusese introdus pe teren…

- Echipa spaniola Real Madrid a invins sambata, in deplasare, scor 3-1, formatia Almeria, intr-un meci al etapei a doua din La Liga. Jucatorul englez Bellingham a marcat o dubla, potrivit news.ro.Almeria a condus cu 1-0, dupa ce Arribas a deschis scorul in minutul 3. Insa Jude Bellingham este trabsferul…

- Mijlocasul roman Patrick Popescu a marcat un gol pentru FC Hegelmann, care a terminat la egalitate cu FK Panevezys, 2-2, luni, in deplasare, intr-un meci din etapa a 25-a a campionatului de fotbal al Lituaniei, informeaza Agerpres.Popescu a deschis scorul dupa 53 de secunde, oaspetii dublandu-si…