Zacusca de Artă începe sâmbătă

Pe 2 septembrie 2023 în Cetatea Medievală Târgu Mureș are loc cea de-a VI-a ediție a festivalului Zacusca de Artă! Elemente noi, workshop-uri, muzică live, expoziții de artă, teatru în aer liber, boardgames area, artiști locali și câte și mai câte. Ca în fiecare an, facem tot ce putem să aducem pentru o zi în Cetate cât de multe… [citeste mai departe]