Stiri pe aceeasi tema

- In afara Simonei Halep, calificata deja in optimile ultimului Grand Slam al anului, Romania mai are alte doua jucatoare pe tabloul feminin de la Paris, ambele urmand sa joace azi meciurie din turul 3.

- Irina Bara (25 de ani, 142 WTA) și Patricia Țig (26 de ani, 58 WTA) joaca maine in turul 3 de la Roland Garros. Partidele ambelor jucatoare din Romania vor fi pe arena centrala Philippe-Chatrier. Partidele lui Bara și Țig vor putea fi urmarite liveSCORE pe GSP.ro și in direct la TV pe EurosportSimona…

- Dupa Simona Halep, care a invins-o miercuri pe Irina Begu, inca doua romance s-au calificat in turul III al turneului de la Roland Garros, este vorba de Patricia Tig (59 WTA) si Irina Bara (142 WTA). Patricia n-a trecut niciodata de primul tur la un turneu de Grand Slam, iar Irina este debutanta pe…

- Cele doua romance au caștigat, joi, partidele susținute in turul secund al turneului de Grand Slam de la Paris și s-au calificat in urmatoarea faza a probei de simplu. Patricia Țig a trecut cu 6-4, 6-3 de americanca Christina McHalle și va juca in turul III contra invingatoarei din meciul in care sunt…

- Patricia Țig (26 de ani și 59 WTA) s-a calificat ieri in turul al treilea la Paris, dupa ce a trecut de Christina Mchale cu 6-4, 6-3 Jucatoarea din Romania a facut un meci precis in turul al doilea și a reușit sa-i anihileze jocul adversarei sale, mult mai obișnuita cu turneele de Mare Șlem. Patricia…

- Irina Bara, 25 de ani, locul 142 WTA, s-a calificat, joi, in runda a treia a turneului Roland Garros, dupa ce belgianca Alison van Uytvanck, 26 de ani, a 65-a jucatoare de tenis a lumii, a abandonat la scorul de 6-1, 4-0 si 30-0 pentru reprezentanta noastra, informeaza Agerpres.Bara, care se afla pentru…

- Jucatoarea de tenis Sorana Cirstea a fost invinsa fara drept de apel de Elena Ribakina. Kazaha s-a impus cu 6-0, 6-3, astazi, in prima runda a turneului de Mare Slem de la Roland Garros. Sorana Cirstea (30 ani, 84 WTA) s-a inclinat dupa doar 65 de minute in fata unei adversare din top 20. Ribakina s-a…

- Duminica se da startul la Roland Garros, ultimul turneu de Grand Slam al anului. Iar Simona Halep este favorita numarul 1 pentru a-și adjudeca trofeul la French Open. In prima runda a competiției de la Paris, jucatoarea de pe locul 2 mondial o va infrunta pe Sara Sorribes Tormo, din Spania, locul 70…