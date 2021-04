Stiri pe aceeasi tema

- Episcopul Visarion al Tulcii a slujit de sarbatoarea Sfantului Gheorghe la biserica tulceana care il are ocrotitor pe sfantul cinstit in 23 aprilie. Biserica „Sfantul Gheorghe” este unul dintre cele mai vechi lacasuri de cult din municipiul Tulcea. Ierarhul le-a vorbit credinciosilor…

- Ortodocsii il sarbatoresc vineri pe Sfantul Mare Mucenic Gheorghe, purtatorul de biruinta. Sarbatorit in fiecare an pe 23 aprilie, Sfantul Gheorghe este unul dintre cei mai iubiti sfinti din calendarul ortodox, ziua fiind marcata, potrivit traditiei populare, prin impodobirea caselor cu crengi verzi,…

- ​Sfântul Gheorghe este o sarbatoare extrem de importanta a primaverii, iar oamenii credeau ca intra într-un interval de timp sacru în care erau convinși ca fortele naturii puteau fi influentate. Multe obiceiuri se refera la îndepartarea strigoilor și vrajitoarelor care voiau…

- Sarbatorile zilei de 23 aprilie OrtodoxeSf. Mare Mc. Gheorghe, purtatorul de biruinta; Sf. Mc. ValerieGreco-catoliceSf. Mare Mucenic GheorgheRomano-catoliceSs. Gheorghe, m.; Adalbert, ep. m.Sfantul Mare Mucenic Gheorghe, purtatorul de biruinta,…

- Sfantul Gheorghe, purtatorul de biruința, cinstit de credincioși pe 23 aprilie In fiecare an, la 23 aprilie, il praznuim pe Sfantul Mare Mucenic Gheorghe, purtatorul de biruința. Sfantul Gheorghe s-a nascut in Capadocia, din parinți creștini. A urmat cariera militara și a ajuns comandant in armata imparatului…

- Biserica ortodoxa il praznuiește la 23 aprilie pe Sfantul Gheorghe, un brav soldat de origine greaca, torturat și ucis pentru credința lui creștina. Sfantul Gheorghe este unul dintre cei mai iubiți și grabnic ajutatori sfinți din calendarul ortodox. Sfantul Gheorghe, numit adesea Marele Mucenic Gheorghe,…

- Sarbatorile zilei de 5 aprilie OrtodoxeSf. Mc. Teodul si Agatopod; Sf. Mc. Victorin si cei impreuna cu elGreco-catoliceSf. m. Claudiu, Diodor, Victor, Victorin, Papia, Nichifor si SerapionRomano-catoliceSs. Vincentiu Ferrer, pr.; Irina, m.Sfintii…

- Pe 11 februarie 1929 pleca din aceasta viata preotul Nicolae Paveliu, o personalitate marcanta a orasului Constanta, care a lasat urbei de la malul marii doua biserici, ambele declarate azi monument istoric: Biserica "Adormirea Maicii Domnului ndash; I" si Biserica "Sfantul Gheorghe". Totodata, preotului…