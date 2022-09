Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana va trebui sa stabileasca o poziție comuna cu privire la cererile de intrare ale rușilor care fug din țara lor din cauza razboiului din Ucraina, a declarat joi executivul blocului comunitar, conform Reuters. Comisia Europeana a precizat, insa, ca statele membre vor trebui sa evalueze…

- „Vor fi chemați la serviciul militar doar cetațenii care sunt in prezent in rezerva și, mai ales, cei care au servit in forțele armate, au anumite profesii militare și experiența relevanta”, a anunțat astazi, Vladimir Putin intr-o adresare publicata in presa rusa. Conform presei din Ucraina, numarul…

- Premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, a denuntat ‘oligarhia de facto’ impusa Uniunii Europene de Franta si Germania, cerand ‘revenirea la principiile’ UE intr-un editorial consacrat razboiului din Ucraina si publicat marti in Le Monde. Conflictul in Ucraina a ‘aratat adevarul despre Europa’, care…

- Rabinul-șef al Moscovei a demisionat din funcție, declarand ca „nu a putut ramane tacut” in fața invaziei rusești in Ucraina vecina și susținand ca comunitatea evreiasca din capitala rusa ar fi fost „pusa in pericol” daca ar fi ramas in funcție, relateaza The Algemeiner . Intr-o declarație emisa vineri,…

- Canada l-a sanctionat vineri pe patriarhul Chiril, seful Bisericii Ortodoxe ruse, in cadrul unei noi serii de sanctiuni, din cauza invaziei Ucrainei de catre Rusia, care vizeaza "agentii dezinformarii si propagandei ruse", relateaza AFP. Aceste noi masuri au fost denuntare rapid de catre Moscova. "Numai…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin i-a provocat joi pe occidentali sa invinga Rusia ”pe campul de lupta” din Ucraina, unde, sustine el, Moscova ”nu a inceput inca lucrurile serioase”, relateaza AFP cu referire la Agerpres . „Astazi, auzim ca ei vor sa ne invinga pe campul de lupta. Ce sa zic? Sa incerce!”,…

