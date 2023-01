Patriarhul Kiril, apropiat al lui Putin, cere încetarea focului în Ucraina, de Crăciunul pe rit vechi Cu ocazia Craciunului pe rit vechi, pe 6 și 7 ianuarie, Patriarhul Kirill a facut apel la o incetare a focului in Ucraina si pledeaza pentru un armistitiu. Declarația Patriahului Kiril a fost postata, joi, pe site-ul Bisericii Ortodoxe Ruse. Reamintim ca el a susținut puternic invazia rusa in Ucraina soldata deja cu zeci de mii de victime ucrainene civile „Eu, Kirill, Patriarhul Moscovei si al intregii Rusii, fac apel la toate partile implicate in conflictul intern sa inceteze focul si sa stabileasca un armistitiu de Craciun de la ora 12:00 a zilei de 6 ianuarie pana la ora 24:00 a zilei de 7… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

