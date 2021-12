Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, îndemn la vaccinare în Mesajul de Crăciun: „Să nu ne lăsăm induși în eroare de voci iresponsabile” „Chiar și in ultimul an, pandemia de coronavirus a afectat omenirea. Il glorificam pe Dumnezeu, care ii prijina pe specialiștii și pe oamenii de știința sa dezvolte vaccinuri eficiente și alte medicamente pentru a face fața acestei crize, și ii incurajam pe toți credincioșii care nu au fost inca vaccinați sa faca acest lucru și fiecare sa respecte masurile de protecție, decise de autoritațile sanitare. Știința, care este in slujba omului, este un dar neprețuit de la Dumnezeu.Trebuie sa primim cu recunoștința acest dar și sa nu ne lasam induși in eroare de vocile iresponsabile ale nespecialiștilor… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Așa ne scrie fiul unei paciente acum, in pragul Sarbatorii Nașterii Domnului. Cand mulți scriu Moșului sa le indeplineasca dorințe, noi am primit o scrisoare de mulțumire. O consideram un frumos dar de Craciun. La Spitalul Sfantul Sava, Dumnezeu face minuni prin oameni: echipa noastra…

- "Oamenii și-au dat seama ca ceea ce impune, ca rang, funcția de președinte, nu se regasește in ceea ce face Klaus Iohannis. Romanul este isteț, are niște instincte, pe care poate ca uneori le folosește in mod greșit, dar are abilitatea de a ghici ce fel de om este cel care li se adreseaza. Astfel, ei…

- Daca sunteți nerabdator sa scoateți luminile de Craciun inainte de sarbatorea propriu-zisa, dați-i drumul, psihologii spun ca acest lucru v-ar putea face mai fericit. In urma unor studiidin 2015 și 2017, psihologii spuneau ca persoanele care decoreaza mai devreme pur și simplu profita de entuziasmul…

- Europarlamentarul Eugen Tomac sare in apararea artistului Tudor Gheorghe, cel care a intrat intr-o disputa apriga cu anti-vacciniștii. Tomac susține punctul de vedere al lui Tudor Gheorghe și arata ca Dumnezeu lucreaza prin oamenii de buna credința. ”Ne cunoaștem de peste 20 de ani, il indragesc…

- Walter Zenga și Raluca au ramas in relații bune dupa așa-zisa desparțirea oficiala și vor petrece impreuna sarbatorile. Walter și Raluca au impreuna doi copii, pe Walter Jr. (9 ani) și pe Samira (12 ani). Intreaga familie se va reuni de Craciun, lucru care intreține zvonurile privind o posibila impacare…

- „Am un frate, de 83 de ani, și eu am 76. Pentru noi, amandoi, astazi, maine poate mai traim, cine stie... Cine sa aiba (grija - n.red.)? Decat singurul al de sus. Nu avem mancare, nu avem nimic”, marturisește un teleormanean. Pe domnul Fagaraș l-am gasit pe marginea unui drum dintr-un sat din Teleorman,…

- Patriarhul Daniel a facut un apel printre credincioși. El ii indeamna pe oameni sa asculte de medici și de autoritațile competente, totul pentru a combate pandemia Covid-19. „Epidemia aceasta, care in mod neașteptat a cuprins lumea intreaga, a devenit pandemie. Oamenii au strigat in trecut cu post și…

- OrtodoxeSf. Mc. Marcian si Martirie, Valerie si Hrisaf; Sf. TavitaGreco-catoliceSf. m. Marcian si MartiriuRomano-catoliceSs. Crisant si Daria, soti m.; Mina, ostas m.Sfintii Mucenici Marcian si Martirie sunt pomeniti in calendarul crestin ortodox la 25 octombrie.Au suferit martiriul in vremea tulburarilor…