Patriarhul Daniel, mesaj pentru Duminica Mironosițelor numită și Duminica femeilor creștine Patriarhul Daniel, mesaj pentru Duminica Mironosițelor numita și Duminica femeilor creștine Patriarhul Romaniei a transmis un mesaj cu ocazia Duminicii Mironosițelor numita și Duminica femeilor creștine. Preafericitul Parinte Patriarh Daniel elogiaza curajul mironosițelor, pe care le ofera model femeii de azi și le mulțumește „tuturor bunicilor, mamelor și surorilor, care L-au marturisit pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu, in viața noastra". Totodata, Patriarhul Daniel le menționeaza cu […]

Sursa articol: Botosani24.ro

