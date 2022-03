Pătrașcu propune amenajarea unor parcuri tematice în zonele cu potențial din Brașov Brașovul este unul dintre cele mai vizitate orașe din Romania.Turismul și promovarea patrimoniului cultural și istoric al Municipiului Brașov trebuie sa reprezinte o prioritate pentru conducatorii administrației locale. Din acest motiv, liderul organizației municpale a PSD Brașov, Lucian Patrașcu, propune aleșilor locali sa discute intr-una din ședințele ordinare despre promovarea orașului, cu accent pe zona istorica. „Consider ca trebuie sa luam in calcul amenajarea unor parcuri tematice (exemplu parcul tematic Ion Creanga din Neamț – n.r.) in zonele cu potențial din Brașov. De exemplu, un parc… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Municipiul Iași este cu siguranța unul dintre cele mai atractive orașe ale Romaniei. Acesta ofera o multitudine de oportunitați pentru dezvoltarea in plan personal și in plan profesional. In același timp, aici vei putea sa te bucuri de o viața de familie minunata, mai ales daca alegi sa locuiești in…

- 600 de locuri sunt scoase la concurs pentru invatamantul liceal militar, in cele cinci colegii nationale militare: Colegiul National Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia, Colegiul National Militar „Tudor Vladimirescu” din Craiova, Colegiul National Militar „Stefan cel Mare” din Campulung Moldovenesc, Colegiul…

- 600 de locuri sunt scoase la concurs pentru invatamantul liceal militar, in cele cinci colegii nationale militare: Colegiul National Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia, Colegiul National Militar „Tudor Vladimirescu” din Craiova, Colegiul National Militar „Stefan cel Mare” din Campulung Moldovenesc, Colegiul…

- Cu prilejul implinirii a 163 de ani de la Unirea Principatelor Romane (24 ianuarie 1859), Muzeul Militar ”Ștefan cel Mare” – Filiala Iași a Muzeului Militar Național ”Ferdinand I” organizeaza, in ziua de 20 ianuarie 2022, Conferința intitulata ”ALEXANDRU IOAN CUZA – ARTIZANUL CREARII INSTITUȚIILOR STATULUI…

- Mihai Eminescu a ramas ferecat și in acest an de ziua lui la Oradea. Sta de peste 5 ani de zile inchis intr-un dulap de scanduri. Nici macar de ziua lui nu poate respira liber, nu se poate bucura de cei veniți sa il sarbatoreasca. Primaria Oradea e necruțatoare și cu Mihai Eminescu și cu Mihai Viteazul…

- Elevii de clasa a VIII-a din intreaga tara se pot inscrie la admiterea pentru cele cinci colegii militare. Potrivit anuntului facut de catre Ministerul Apararii Nationale, inscrierile se pot face pana pe 25 martie, iar potrivit cerintelor candidatii trebuie sa fie absolventi ai invatamantului secundar…

- ADMITERE la colegiile militare 2022: CALENDARUL probelor birourile de RECRUTARE. In Alba, 120 de posturi sunt scoase la CONCURS ADMITERE la colegiile militare 2022: CALENDARUL probelor birourile de RECRUTARE. La Colegiul Militar Mihai Viteazul Alba Iulia, 120 de posturi sunt scoase la CONCURS In perioada…