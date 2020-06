Stiri pe aceeasi tema

- Un nou scandal de proporții a izbucnit intre Vulpița Veronica și soțul sau, Viorel Stegaru din Blagești! Femeia este acuzata acum de furt, iar detaliile ce au ieșit la iveala sunt de-a dreptul scandaloase!

- Pana nu se va schimba Legea achizițiilor publice, lucrurile vor merge foarte prost in Romania. Legea pare sa fie impotriva dezvoltarii comunitaților – considera primarul Mircea Romocea. Invitat la emisiunea Direct in Problema, moderata de Iulia Stupinean la Bistrițeanul.ro, Mircea Romocea, primarul…

- Guvernul Romaniei a adoptat, in cadrul sedintei din 4 iunie, o Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii "C.N.I." - S.A. Actul normativ reglementeaza faptul ca CNI va implementa proiecte/programe finantate…

- Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a anuntat ca a discutat astazi cu directorul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere despre programul de lucrari de pe drumurile nationale din judet. „Am vești bune pentru județul Suceava. In acest an sunt prevazute pentru…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a declarat, joi, intr-o videoconferinta de presa, ca dintre cele trei stadioane aflate in constructie pentru gazduirea antrenamentelor echipelor participante la EURO 2020 doar doua vor fi finalizate in acest an, Steaua si Arcul de Triumf, in timp ce…

- In urma cu scurt timp, Compania Nationala de Investitii a avizat pozitiv inceperea lucrarilor de executie pentru consolidarea si reabilitarea Cazinoului din Constanta. "Constructorii vor avea parte de tot sprijinul nostru pentru ca lucrarile sa fie finalizate in termenul contractualldquo;, a declarat…

- COMUNICAT DE PRESA. PMP propune partidelor un Pact National pentru Sanatate. Partidul Miscarea Populara a lansat astazi un apel catre toti liderii politici din Romania pentru elaborarea si adoptarea unui Pact National pentru Sanatate. „Criza sanitara provocata de pandemia de coronavirus a evidentiat…

- Seful statului a promulgat legea potrivit careia familiile pot primi ajutor financiar pentru plata serviciilor oferite de bona. Legea 35 2020 este prevazuta sa intre in vigoare dupa 60 de zile de la aparitia in Monitorul Oficial, adica abia in data de 31 mai 2020. Concret, banii pentru bone vor veni…