- Numarul 2 al NATO, Mircea Geoana, a fost intrebat sambata, la Digi24, despre un articol publicat de revista germana Der Spiegel, care ar fi aflat ca Rusia va invada Ucraina miercuri, 16 februarie. Casa Alba avertizase vineri ca un atac al Rusiei in Ucraina este posibil in cateva zile, chiar inainte…

- O invazie militara rusa în Ucraina, marcata de o campanie masiva de raiduri aeriene si un „atac rapid” asupra Kievului, este o „posibilitate foarte reala” în urmatoarele zile, a avertizat vineri Casa Alba, cerând cetatenilor americani sa paraseasca Ucraina în…

- Cazul patinatoarei ruse Kamila Valieva, medaliata cu aur la patinaj artistic și depistata pozitiv la Jocurile Olimpice de la Beijing a facut deja inconjurul lumii. Multe dintre intrebarile de pe rețelele sociale, legate de acest caz, se refera la trimetazidina. Acesta este medicamentul interzis depistat…

- Pregatirile excelente pentru Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing 2022 ii vor ajuta pe sportivi sa-și demonstreze caracterul sportiv și abilitațile in a-și atinge obiectivele intr-o competiție corecta și fara compromisuri, a declarat președintele Rusiei, Vladimir Putin. {{586846}}Șeful statului…

- China, care tocmai a sustinut public preocuparile rezonabile ale Moscovei, trebuie sa-si foloseasca influenta asupra Rusiei pentru a o descuraja sa atace Ucraina, a declarat joi numarul trei al diplomatiei americane, Victoria Nuland, relateaza Agerpres. „Facem apel la Beijing sa-si foloseasca influenta…

- Budapesta nu va sprijini Kievul in actualul conflict al acestuia cu Rusia atat timp cat conducerea Ucrainei va continua sa priveze minoritatea maghiara de drepturile ei, a declarat miercuri ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto.

- Banca Centrala a Rusiei a propus interzicerea folosirii si minarii criptomonedelor pe teritoriul rusesc, citând amenintarile la adresa stabilitatii financiare, a bunastarii cetatenilor si a suveranitatii politicii sale monetare, transmite Reuters, citata de Agerpres. Este cea…

- Uniunea Europeana "lucreaza pentru a evita o criza", dar "va sustine ferm Ucraina" in cazul unui atac din partea Rusiei, a asigurat Inaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe si politici de securitate, in contextul in care SUA au avertizat ca Rusia ar planui o ofensiva militara in Ucraina…