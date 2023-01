Stiri pe aceeasi tema

- Doua tinere femei au calatorit la București pentru a petrece sfarșitul anului și au avut parte de o surpriza terifianta cand au deschis una dintre ușile casei pe care au inchiriat-o. Videoclipul cu ceea ce au vazut acolo a devenit viral pe TikTok, relateaza La Nacion . Inchirierea unui apartament pentru…

- Aflat intr-o vizita de lucru la București, Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a participat la Recepția de Anul Nou 2023, organizata de AHK Romania. Șeful legislativului a prezentat oportunitațile mediului de afaceri și investițional din Republica Moldova. „sinteți cu toții bineveniți in Republica…

- Guvernul Romaniei ar trebui sa ia in calcul sesizarea Curții de Justiție a UE in dosarul Schengen, este de parere eurodeputatul Eugen Tomac, in condițiile in care președintele PMP crede ca Romania nu are nici o șansa sa intre in zona europeana de libera circulație in 2023.„Sunt absolut convins ca in…

- Irinel Columbeanu avea sa petreaca sarbatorile de iarna, Craciunul și Revelionul, in America, la Irina Columbeanu, fiica lui care locuiește de patru ani alaturi de mama ei, Monica Gabor. Planurile au fost date peste cap, nu a mai ajuns nici in America, dar nici in Spania, in Marbella, unde se hotarase…

- Concertul Aniversar al Coralei „Armonia" are loc astazi, de la ora 19:00, in Sala Voievozilor de la Palatul Culturii din Iasi, sub bagheta dirijorului Valeriu Gadei. Evenimentul marcheaza celebrarea celor 40 de ani de la de la fondarea corului, infiintat in anul 1982, in cadrul Facultatii de Electrotehnica,…

- Deși au trecut cateva zile de cand premierul ungar viktor Orban a aparut la gat cu un fular cu „Ungaria Mare”, abia acum a reacționat și șeful Executivului de la București. „Nu trebuie sa intram in jocul acesta” – spune Ciuca și considera ca trebuie sa respectam, in continuare, buna conviețuire cu vecinii…

- Opti polițiști romani vor fi protagoniștii unui serial care va fi difuzat, luni, 14 noiembrie pe AXN de luni pana vineri, a transmis, miercuri, intr-un comunicat Poliția Romana. Pentru a rezolva diferite cazuri aceștia vor lucra și cu ofițeri de la alte structuri, precum Institutul Național de Criminalistica…

- Avem multe decese la un numar mic de accidente. „La noi e mai mult un Vest salbatic”. Libertatea a vorbit cu patru avocați. Trei din Spania, Germania, Marea Britanie, unde traiesc și muncesc mulți romani, și un avocat din Romania. Tema: cum pot victimele sa fie despagubite in cazul nefericit al unui…