Pastravul somonat. Cum s-a creat acest nou tip de pește care se gasește inclusiv in Romania. Ați mai auzit pana acum de pastravul somat? Haideți sa afla cum a aparut un astfel de tip de pește. Deși numele de pastrav somonat, pare mai degraba o combinație intre doua tipur de pește, de fapt, este vorba despre un pește crescut in Romania. Acesta are carnea de culoare rozalie datorita unui regim alimentar specific, gandit pent a obține o carne de pește mai sanatoasa. Pastravul somonat. Cum s-a creat acest nou tip de pește care se gasește inclusiv in Romania Ovidiu Farcaș din Darlos, județul Mureș,…