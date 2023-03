Stiri pe aceeasi tema

- Șase baieti si sapte fete, membri ai aceleiasi familii din Roman, au fost transportati la spital dupa ce s-au intoxicat voluntar cu medicamente homeopate. Cei 13 minori, cu varste intre 4 si 16 ani, acuzau dureri abdominale si varsaturi, iar parintii au sunat la 112 si au solicitat ajutor medical. Copiii…

- Un barbat in varsta de 68 ani, din localitatea Bicaz Chei, este autorul incendierii barului din Neagra, in noaptea de marti spre miercuri, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al IPJ Neamt. "Este vorba de un barbat nascut in Bicaz Chei, cunoscut cu probleme psihice", a declarat purtatorul…

- Un barbat, de 25 ani, din judetul Iasi, a ramas incarcerat in urma unui accident rutier in care au fost implicate un TIR, o autoutilitara si un autoturism, pe drumul national DN 2 – E 85, in localitatea Sabaoani, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt, informeaza Agerpres. Totodata,…

- Un sofer in varsta de 27 ani, din judetul Brasov, a fost amendat de doua ori in mai putin de o ora de politistii rutieri nemteni, valoarea totala a sanctiunilor fiind de 15.000 lei. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Neamt a declarat ca barbatul conducea un ansamblu de…

- O femeie in varsta de 48 ani, din judetul Iasi, a fost gasita decedata in camera unei pensiuni din municipiul Roman, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, subinspectorul Ramona Ciofu. Potrivit sursei citate, in camera victimei au fost gasite mai multe ambalaje de…