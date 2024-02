Pilda zilei: Faptele credintei De cate ori incepem un an, o luna, o zi, bine este sa ne intrebam pe noi insine: "Ce lucruri bune am facut? Ce lucruri rele am savarsit? Ce ajutor am dat semenului meu in suferinta? De cate ori m-am imbatat? De cate ori am suduit? Ce minciuni am grait? Pe cati oameni am inselat? De cate ori am calcat pragul carciumii si de cate ori pe acel al bisericii??Nespus de multe si pline de invatatura raspunsuri vom capata la aceste intrebari. Citește continuarea pe realitateaspirutuala.net .