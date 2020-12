Stiri pe aceeasi tema

- Granicerii francezi vor patrula in trenurile Eurostar care circula intre Londra si Paris, pentru a monitoriza bagajele si bunurile care vor intra in Uniunea Europeana dupa incheierea perioadei de tranzitie a Brexitului, pe 31 decembrie. Controalele vor avea loc in conditiile in care ambuteiajele…

- Grupul auto francez Renault a confirma miercuri intentia de a opri activitatile de asamblare de autovehicule la uzina sa de la Flins, din apropiere de Paris, urmand ca pana in 2024 aceasta facilitate sa fie transformata intr-un centru de cercetare, reciclare si reparatii, transmite Reuters, potrivit…

- Daniil Medvedev a avut o saptamana perfecta la Londra si a castigat Turneul Campionilor, dupa ce l-a invins finala sezonului pe austriacul Dominic Thiem, scor 4-6, 7-6, 6-4. Pana acum, Daniil Medvedev are noua titluri ATP in palmares: Sydney, Winston-Salem,Tokyo (2018), Sofia, Cincinnati (Masters),…

- Bursele europene cresc, luni dimineața, incurajate de informațiile despre vaccinul COVID-19 dezvoltat de AstraZeneca si Oxford Bursele europene au crescut luni dimineata, pe fondul evolutiilor incurajatoare legate de vaccinul impotriva Covid-19 dezvoltat de AstraZeneca si Universitatea Oxford, care…

- Grupul francez de distributie Carrefour a acceptat sa isi suspende operatiunile comerciale legate de 'Black Friday', care urmau sa aiba loc in perioada 27-29 noiembrie, la cererea ministrului Economiei si Finantelor, a declarat joi un purtator de cuvant al grupului pentru Reuters. Miercuri,…

- In orașul francez Nantes, catolicii au ținut duminica o liturghie in aer liber pentru a protesta fata de restricțiile impuse de guvernul de la Paris, care interzic rugaciunea colectiva in biserici. La Nantes, zeci de oameni au ingenuncheat intr-o piața centrala, in ploaie, pentru a se ruga și pentru…

- Infectat cu noul coronavirus, Nicolae Botgros a fost transferat, marți, de pe secția Terapie Intensiva a Institutului de Medicina Urgenta din Chișinau, informeaza observatornews.ro. Artistul, care a stat o luna la ATI, a marturisit ca aceasta experiența l-a facut sa ințeleaga cat de mult il iubește…

- Tenismenul argentinian Diego Schwartzman, locul 9 ATP, a reusit sa se califice pentru prima data in cariera la Turneul Campionilor, in ciuda infrangerii suferite, vineri, in sferturile de finala ale turneului Masters 1.000 de la Paris.Schwartzman, cap de serie numarul 6, a fost intrecut, cu…