Paştele, sărbătorit pentru prima oară în istorie în mod virtual. Cum îl celebrează credincioşii catolici în 2020 Pentru prima data in istorie, milioane de creștini trec in mod virtual prin Saptamana Sfanta, fiind impiedicati sa iasa si sa participe la evenimentele de grup obisnuite pentru aceasta perioada, pentru a opri extinderea Covid-19. La fel se va intampla si in duminica Pastelui, cand bisericile vor fi goale. Insusi Sfantul Scaun da un exemplu in acest sens, asfel ca la Vatican, la ceremoniile care vor avea loc in Bazilica Sf. Petru, va fi numai Papa Francisc, alaturi de un cardinal și un arhiepiscop. Sfantul Scaun va folosi insa instrumente digitale pentru a transmite in direct ceremoniile… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

